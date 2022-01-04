رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين.

جاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بتطبيق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي: إن قرار مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية، تُسهم في صناعة المزيد من فرص الاستثمار لرياضة هذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي ومساهمته الفعّالة في استمرار نمو الناتج المحلي، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم وتحفيز كافة شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة الاهتمام بها.

واختتم تصريحه قائلاً: نحمد الله الذي منّ على هذه البلاد الغالية بقيادة حكيمة، تسعى إلى تحقيق كل تطلعات شعبها في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، وما الاهتمام الذي يحظى به قطاعنا الرياضي إلا تجسيد واضح وملموس على أن الرياضة تعد أحد أهم أولويات قيادتنا، لكي تحقق الأهداف المنشودة لها، ولتحتل مكانتها الطبيعية عالمياً.