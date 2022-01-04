تمكّن الدراج البرتغالي خواكيم رودريغز، من تصدر ترتيب المرحلة الثالثة لفئة الدراجات النارية لرالي داكار السعودية 2022، التي انطلقت صباح اليوم في القيصومة، وامتدت لمسافة 636 كلم، والمرحلة الخاصة 255 كلم.

وحقق خواكيم رودريغز فوزه الأول بإحدى مراحل رالي داكار، وهو الفوز الأول للصانع «هيرو» في إحدى مراحل رالي داكار، وسجّل رودريغز ساعتين، و34 دقيقة و42 ثانية، متقدماً على الأسترالي توبي برايس بفارق دقيقة و3 ثوانٍ، فيما حجز الأمريكي ماسون كلاين المركز الثالث بفارق دقيقة و14 ثانية.

وتراجع الأسترالي دانيال ساندرز في القسم الأخير من المسار قبل وصوله لخطّ نهاية المرحلة الخاصة الثالثة بفارق دقيقتين و55 ثانية، حجز بها المركز الخامس، خلف الأمريكي سكايلر هاوز الذي أحرز المركز الرابع.

نتيجة المرحلة:

الترتيب

الدراج

الفريق

الزمن

الفارق

1

خواكيم رودريغز

هيرو

02:34:41

--

2

توبي برايس

ريد بُل كي تي إم

02:35:44

0:01:03

3

ماسون كلاين

باس داكار

02:35:55

0:01:14

4

سكايلر هاوز

هوسكفارنا

02:36:07

0:01:26

5

دانيال ساندرز

غازغاز

02:37:36

0:02:55