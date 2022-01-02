حسم الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق «غازغاز» صدارة المرحلة 1أ في منافسات رالي داكار السعودية 2022، متقدماً على التشيلي بابلو كوينتانيللا درّاج فريق هوندا، الذي حل ثانياً في المرحلة التي انطلقت صباح اليوم في حائل.

وسجل ساندرز 4 ساعات و38 دقيقة و40 ثانية، متقدماً بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ أمام أقرب منافسيه كوينتانيللا، فيما جاء ماتياس فالكنر من فريق ريد بُل كي تي إم في المركز الثالث أمام أندريان فان بيفيرن من فريق ياماها في المركز الرابع، وحل الأمريكي مايسون كلاين من فريق «باس داكار كي تي إم» في المركز الخامس.

وجاء سام سنرلاند من فريق «غازغاز» في المركز السادس أمام لورينزو سانتولينو في المركز السابع، وخافيير دي سولتريه في المركز الثامن، وروس برانش في المركز التاسع، وحل الأمريكي سكايلر هاوز في المركز العاشر.

نتيجة المرحلة:

الترتيب

الدراج

الفريق

الزمن

الفارق

1

دانيال ساندرز

غازغاز

04:38:40

2

بابلو كوينتانيللا

هوندا

04:41:47

0:03:07

3

ماتياس فالكنر

ريد بُل كي تي إم

04:49:46

0:11:06

4

أندريان فان بيفيرن

ياماها

04:51:26

0:12:46

5

مايسون كلاين

باس داكار كي تي إم

04:53:14

0:14:34

6

سام سنرلاند

غازغاز

04:54:36

0:15:56

7

لورينزو سانتولينو

شيركو

04:55:34

0:16:54

8

خافيير دي سولتريه

إتش تي هوسكفارنا

04:57:16

0:18:36

9

روس برانش

ياماها

04:58:01

0:19:21

10

سكايلر هاوز

هوسكفارنا

05:03:52

0:25:12