أشاد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم بالإمكانات العالية للمملكة العربية السعودية للجهات التنظيمية للفعاليات والمسابقات الدولية التي تقام في المملكة، جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وممثلي عدد من الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، للجهات التنظيمية للفعاليات والمسابقات الدولية التي تقام في المملكة بمتابعة من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤكداً تكامل الاستعدادات في المنطقة لإنجاح انطلاق رالي داكار السعودية 2022، بمتابعة أمير المنطقة وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة.

وقدمت شرطة المنطقة خلال الاستقبال عرضاً مرئياً للجهود الأمنية خلال إقامة الراليات في المنطقة، والخبرات التراكمية للجهات الأمنية التي أسهمت من خلالها في تحقيق المزيد من النجاح التنظيمي للراليات السابقة.