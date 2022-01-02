قفز فريق النصر للمركز الثالث بعد فوزه على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. وحقق فريق أبها فوزاً مهماً على حساب ضيفه الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. وانتفض فريق التعاون واستعاد نغمة الانتصارات بعد أن حقق فوزاً ثميناً على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشهد لقاء الأحساء مشاركة فريق الفتح بلاعبين شباب في أغلب تشكيلة الفريق وذلك نظير الإصابات بفايروس كورونا التي اجتاحت اللاعبين. وسيطر فريق النصر على مجريات اللقاء الذي شهد حالة طرد لقائد الفتح مروان سعدان. وتمكن النصر من إحراز هدف اللقاء الوحيد عن طريق محترفه تاليسكا. وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثامن ووصل للنقطة 26 ليحتل المركز الثالث، فيما تلقى الفتح الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 16 نقطة وفي المركز الحادي عشر.وحقق أبها فوزه الخامس ليصل للنقطة 18 ويقفز للمركز التاسع، فيما تلقى الرائد الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 21 نقطة وفي المركز السابع. وخطف التعاون فوزه الرابع ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تلقى ضمك الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 26 في المركز الثالث.