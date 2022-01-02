تغلب فريق الشباب على مضيفه الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام لقاءات الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من بدايته، إذ أحرز الشباب هدفين في ثلث الساعة الأولى من عمر المباراة بعد أن أحرز لاعب الأهلي محمد مجرشي هدفاً في مرمى فريقه بالخطأ (د: 16)، وأضاف ايفر بانيغا الهدف الثاني لفريقه (د: 18)، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك الأهلي التعادل بعد أن أحرز هدفين متتاليين عن طريق مهند عسيري (د: 39)، وإزغان اليوسكي (من ركلة جزاء 44)، وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي بالنتيجة بعد أن أحرز نجمه عبدالرحمن غريب الهدف الثالث (د: 52)، ليعود الشباب مجدداً ويحرز هدفين في ثلاث دقائق عن طريق هتان باهبري (د: 71)، واوديون ايغالو (د: 73)، وبعد ست دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم فيصل البلوي عن نهاية اللقاء بفوز الشباب بأربعة أهداف لثلاثة.وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه التاسع ويرفع رصيده إلى 31 نقطة محافظاً على وصافة الدوري، فيما تلقى الأهلي الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثاني عشر.