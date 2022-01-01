صادقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة على الحساب الختامي لعام 2021 واعتمدت ميزانية العام الجديد 2022. وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية عبر برنامج الزوم برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وحضور أعضاء الجمعية.

وبدأ الاجتماع بتسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، بعد ذلك استعرض رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جدول أعمال الجمعية.

وأعلنت الجمعية عددا من المبادرات والأهداف الوطنية للاتحاد وفي مقدمتها المشروع الوطني للبراعم وكذلك المشروع الوطني للمدربين والمشروع الوطني لطائرة السيدات.

وشهدت الجمعية استعراض بيان الميزانية المالية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة لعام 2022 والتقرير المالي واعتماد الميزانية، إضافة إلى عرض واعتماد إستراتيجية الاتحاد لعام 2022، وكذلك عرض واعتماد عدد من اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

بدوره أشاد عضو الجمعية العمومية مشرف كرة الطائرة بالنادي الأهلي أيمن تازي بقرارات الاتحاد في الارتقاء بمستوى اللعبة وذلك من خلال إقرار 3 لاعبين أجانب ورفع مستوى المنافسة في الدوري، وقدم شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء المجلس في التحليق بكرة الطائرة بالمملكة والوصول بها لأعلى المستويات.

من جانبه أعرب عضو الجمعية العمومية مشرف كرة الطائرة بنادي الترجي حسن الخباز عن الإضافة الجديدة في الدوري وزيادة مستوى الاحتكاك للاعبين بوجود 3 أجانب ما ساهم في زيادة المنافسة والإثارة بالدوري، وأكد الحاضرون أهمية مشروع البراعم ومخرجاته في لعبة الكرة الطائرة وأثنوا على النهج الذي اتخذه اتحاد الطائرة بهذا الجانب، وأشاروا إلى أن اللعبة سوف تقطف ثمار هذا المشروع مع مرور الوقت.