يُختتم، مساء اليوم (السبت)، الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات، إذ يستضيف الأهلي (المركز 11) نظيره الشباب (ثاني الدوري) عند الساعة (7:50م)، كما يلتقي النصر (خامس الدوري) بضيفه الفتح (عاشر الدوري) عند الساعة (5:40م)، ويواجه ضمك (ثالث الدوري) فريق التعاون (المركز 15) عند الساعة (3:25م)، ويلتقي فريقا أبها (المركز 13) والرائد (سابع الدوري) عند الساعة (3:45م).

كلاسيكو إثبات الذات

على استاد الأمير عبدالله الفيصل، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه الشباب سعياً لتحقيق النقاط الثلاث ووقف سلسلة الخسائر التي تلقاها في آخر ثلاث جولات وكذلك للهروب من مراكز المؤخرة، فالفارق بينه وبين مركز الهبوط نقطة واحدة فقط إذ يحتل الراقي المركز الـ12 برصيد 15 نقطة حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 17 هدفاً، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء بحثاً عن مواصلة نتائجه الإيجابية ومطاردة المتصدر الاتحاد إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثاني برصيد 28 نقطة حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 26 هدفاً وعليه 12 هدفاً.

مهمة نصر لـ«العالمي»

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يدخل فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه وسط غيابات كبيرة، إذ يعاني من إصابة 20 لاعباً بفايروس كورونا، بالإضافة إلى 7 حالات من الجهاز الفني والطبي، واضطر مدرب الفريق يانيك فيريرا للاستعانة باللاعبين الشباب لسد النقص الكبير في الفريق النموذجي الذي يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادل و5 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه مثلها، أما فريق النصر فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث ومواصلة نتائجه الإيجابية إذ يحتل العالمي المركز الخامس برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 17 هدفاً.

فارس الجنوب يطمع في سكري القصي

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يسعى فريق ضمك لاستغلال ظروف مضيفه التعاون لمواصلة منافسته على صدارة الدوري إذ يحتل فارس الجنوب المركز الثالث برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 21 وعليه 16 هدفاً، أما فريق التعاون فإنه يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للنهوض من سباته والعودة لطريق الانتصارات بعد غيابه عنها ثلاث جولات إذ تعرض لخسارتين وتعادل ليتراجع سكري القصيم للمركز الـ15 برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 22 هدفاً وعليه 30 هدفاً كأضعف الفرق دفاعاً.

الرائد في ضيافة أبها



على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق أبها لقاءه أمام ضيفه الرائد بحثاً عن النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط إذ يحتل زعيم الجنوب المركز الـ13 برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 14 هدفاً وعليه 23 هدفاً، أما الرائد فإنه يطمح للانتصار ومواصلة منافسته لمراكز المقدمة إذ يحتل رائد التحدي المركز السابع برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 21 هدفاً وعليه 20 هدفاً.