قفز فريق الطائي للمركز الثامن بعد فوزه القاتل على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم ضمن لقاءات الجولة الـ١٥ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء أحرز فريق الطائي هدف الفوز عن طريق نجمه نوليدج موسونا (د: ٩٠+٥).وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه السادس في الدوري ويصل للنقطة ١٩ محتلاً المركز الثامن، فيما تلقى الحزم خسارته الثامنة وتجمد رصيده عند ١١ نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير.