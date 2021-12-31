أوقف فريق الهلال سلسلة نزيف النقاط بعد أن قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه الفيصلي لفوز بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تفوق فريق الفيصلي في البداية وتمكن من التقدم بهدفين عن طريق رافاييل سيلفا (د: 6)، ورومايان امالفينتاو (د: 48)، ومن ثم انتفض الهلال وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من: بافيتيمبي قوميز (هدفين 55 (من ركلة جزاء)، 79)، وسالم الدوسري (د: 59).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه السادس ويصل للنقطة 24 محتلاً المركز الرابع، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.