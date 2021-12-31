خرج فريق الاتفاق بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.تقدم فريق الفيحاء أولاً عن طريق مهاجمه مالك عبدالمنعم (د: 33)، وأدرك التعادل للاتفاق لاعبه نعيم السليتي (د: 84)، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء تعادله الرابع على التوالي والسادس في الدوري ليصل للنقطة 21 ويحتل المركز السادس، فيما حقق الاتفاق تعادله الخامس ووصل للنقطة 17 محتلاً المركز التاسع.