واصل فريق الاتحاد هيمنته على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه الصعب على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدفين في افتتاحية لقاءات الجولة الـ 15 لدوري المحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من الطرفين، إذ تقدم الباطن مبكراً عن طريق مدافعه ماوريسيو أنطونيو (د: 5)، وسرعان ما عاد الاتحاد للمباراة عن طريق عبدالعزيز البيشي (د: 8)، وفي الشوط الثاني ضاعف الاتحاد النتيجة بإحرازه الهدف الثاني الذي جاء عن طريق مدافع الباطن محمد ناجي بالخطأ في مرمى فريقه (د: 72)، ومن تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 أحرز لاعب الباطن محمد رايحي الهدف الثاني والتعادل لفريقه (د: 83)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز الاتحاد هدفاً قاتلاً بعد تمريرة أحمد حجازي برأسه لرومارينهو الذي هيأها للمنفرد هارون كمارا الذي لم يتردد في وضعها في شباك الباطن كهدف ثالث للاتحاد (د: 90+3).وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه العاشر ويصل للنقطة 32 منفرداً في صدارة الدوري، فيما تلقى الباطن خسارته السابعة وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.