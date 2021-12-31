أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح وجود 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 مصاباً من منسوبي النادي.

وتمثلت الإصابات الجديدة بكورونا في 14 حالة، للاعبين: مراد باتنا، سفيان بن دبكة، ماكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، جوستاف ويكايم، وليد العنزي، نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان خالد كمال، نواف القرني.

وفي وقت سابق، كان قد تم إعلان إصابة 6 لاعبين من الفتح بكورونا، هم: قاسم لاجامي، توفيق بوحميد، حسن الحبيب، صالح النشمي، إيفان سانتيني، مروان سعدان.

كما تم رصد 7 إصابات جديدة بكورونا بين أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري، كالتالي: بالتا (مساعد مدرب)، بيير (أخصائي)، واصف (مترجم)، منذر الجاسم (مصور فني)، فيرغل (طبيب)، فرانسوا (طبيب)، ناقيش (عامل).