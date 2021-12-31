تنطلق مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات، إذ يستضيف الباطن (المركز 14) متصدر الدوري الاتحاد الساعة 3:10 عصرا، ويستضيف الحزم (المركز 16) نظيره فريق الطائي (عاشر الدوري) الساعة 3:30 عصرا، ويلتقي الاتفاق (تاسع الدوري) بضيفه الفيحاء (سابع الدوري) الساعة 5:35 مساء، وفي ختام لقاءات الليلة يلتقي الفيصلي (المركز 12) بفريق الهلال (خامس الدوري) الساعة 7:05 مساء.

العميد يبحث عن انتصار جديد

على ملعب نادي الباطن، يخوض فريق الاتحاد متصدر الدوري لقاء صعباً أمام صاحب الأرض والجمهور فريق الباطن، ويبحث العميد عن انتصار جديد من خلال لقاء اليوم لإنهاء الدور الأول متصدراً للدوري، إذ يملك العميد 29 نقطة حصدها من 9 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 26 وعليه 10 أهداف، فيما يدخل فريق الباطن هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية والهروب من مراكز الهبوط مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، ويحتل السماوي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 16 هدفاً.

الحزم أمام الطائي

على ملعبه وبين جماهيره يخوض فريق الحزم مواجهة صعبة أمام ضيفه الطائي، إذ يحتل حزم الصمود المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين و5 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بحثاً عن مواصلة مشواره وحصد ثلاث نقاط جديدة، إذ يحتل فارس الشمال المركز العاشر برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل و8 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 21 هدفاً.

الكوماندوز يخشى البرتقالي

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام ضيفه الفيحاء سعياً لحصد نقاط المباراة والعودة لسلسلة الانتصارات، إذ يحتل الكوماندوز المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 20 وعليه 25 هدفاً، أما فريق الفيحاء فيسعى لتحقيق الانتصار الذي طال انتظاره، وكذلك لكسر سلسلة التعادلات التي سجلها الفريق في آخر ثلاث جولات، ويحتل البرتقالي المركز السابع برصيد 20 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 11 هدفاً.

الزعيم في اختبار «بروفة سوبر»

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف فريق الفيصلي نظيره الهلال في لقاء يعد «بروفة سوبر»، ويطمح صاحب الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث والعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل العنابي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات و4 تعادلات، وله من الأهداف 13 وعليه 16 هدفاً، أما الهلال فيبحث عن استعادة نغمة الانتصارات وكسر سلسلة الخسائر، إذ يحتل الزعيم المركز الخامس برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 18 وعليه 15 هدفاً.