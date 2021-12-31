قررت رابطة الأندية في الدوري السعودي إجراء مسحة إجبارية لجميع اللاعبين للكشف عن فايروس كورونا، قبل انطلاق الجولة الـ 15 من المسابقة، التي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت. جاء ذلك بعد أن بدأ المتحور الجديد «أوميكرون» بغزو العالم سريعاً، على الرغم من تضافر الجهود بتشديد الإجراءات الوقائية منذ ظهوره إثر تحذير منظمة الصحة الدولية من أن العالم يواجه خطر تجدد المتحورات بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كورونا، مشدداً على أهمية تعزيز التحصينات لتجنب تشكيل أرضية ملائمة للمتحورات.كما أعلنت وزارة الرياضة بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة تحديث البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت لمجابهة انتشار متحور أوميكرون.من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الحارثي أنه مع عودة الفايروس وزيادة أعداد المصابين بشكل سريع ينبغي علينا أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد والالتزام بارتداء الكمامات ومسارعة التحصين بجرعتين وتعزيزها بالتنشيطية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والنوم الجيد لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي في الجسم لمقاومة الفايروسات.ونال الدوري الإنجليزي النصيب الأكبر من إصابات كورونا، إذ حقق البريميرليغ رقماً قياسياً بعد أن ارتفع عدد المصابين لأكثر من 103 ما بين لاعبين وأعضاء جهاز فني، في حين أعلن عدد من الأندية المحلية إصابة أكثر من عضو في الفريق من لاعبين وأعضاء جهاز إداري وفني بفايروس كورونا، ما استدعى غيابهم عن الجولة الـ15 من منافسات الدوري.وفي السياق ذاته، شددت الأندية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن إطار تضافر الجهود للحد من انتشار فايروس كورونا وتفشيه في ملاعبنا.