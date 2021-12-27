تلقى فريق الأهلي الخسارة الثالثة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تفوق عليه مضيفه رائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ14 لدوري المحترفين.

شهد اللقاء سيطرة فريق الأهلي في البداية، ولكن ومن هجمة مرتدة بتمريرة طويلة من حارس الرائد أحمد الرحيلي للمنفرد أحمد الزين الذي واجه المرمى الأهلاوي، وضع الكرة على يسار الحارس العائد محمد العويس كهدف أول للرائد (د: 17).

وفي الشوط الثاني، حاول فريق الأهلي تعديل النتيجة ولكن ظهر تأثير غياب النجم عمر السومة على الفريق وغابت معه الخطورة الهجومية للفريق، فيما أنقذ محمد العويس مرمى فريقه بعد تصديه لانفرادة محترف الرائد ايدير، وبعد ست دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم خالد الطريس نهاية اللقاء بفوز الرائد بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة 21 ويقفز للمركز السادس، فيما تلقى الأهلي الخسارة الخامسة له في الدوري والثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الحادي عشر.