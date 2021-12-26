قفز فريق النصر للمركز الرابع بعد فوزه على ضيفه الحزم بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تفوقا نصراويا منذ بدايته وتمكن من التقدم مبكراً عن طريق خالد الغنام (د: 14)، وفي الشوط الثاني أضاف فينست أبو بكر الهدف الثاني للنصر (د: 52)، وقلص الحزم النتيجة عن طريق لاعبه تياجو رودريغيز (د: 57)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه السابع ويصل للنقطة 23 ويصعد للمركز الرابع، فيما تلقى الحزم الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 11 نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير.