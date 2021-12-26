واصل فريق الطائي انتفاضته وتمكن من قلب تأخره أمام ضيفه الفيصلي لفوز مثير بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء بداية قوية للفيصلي وتمكن من التقدم عن طريق هدافه جوليو تفاريس (د: 9)، وفي الشوط الثاني انتفض فريق الطائي وتمكن من إدراك التعادل عن طريق محترفه كنوليدج موسونا (د: 66)، ومن ثم أضاف عبدالعزيز الحرابي الهدف الثاني للطائي (د: 72)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز كنوليدج موسونا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه الطائي (د: 90+2).

وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه الخامس ويصل للنقطة 16 وفي المركز العاشر، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثاني عشر.