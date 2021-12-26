اختتمت منافسات بطولة المملكة لرماية الأطباق التي استمرت على مدار خمسة أيام، بحضور رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد، ومدير الشؤون الرياضية بالحرس الملكي عقيد وليد الدلاك، ومدير الشؤون الرياضية بالجوازات مقدم عبدالعزيز الرشيدي، وبمشاركة 26 رامياً. وقد أدار منافسات البطولة ثمانية حكام وحصل الرامي فهد السهلي من الجوازات على المركز الأول منافسات الأطباق (تراب)، وحل ثانيا عبدالله السعدان من الحرس الملكي، فيما حصل على الميدالية البرونزية صالح الشراري من الجوازات، وفي منافسات الأطباق (سكيت) لفئة المبتدئين حصل على الميدالية الذهبية فهد الشنيفي من الحرس الملكي، وعلى الفضية محمد البقمي من الحرس الملكي، وعلى البرونزية محمد الشيباني من الحرس الملكي، وفي منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز جاء سعد الدوسري من شرطة الرياض في المركز الأول، وفي المركز الثاني محمد الخمشي من الأمن العام، وحل ثالثا الرامي سعيد المطيري من الاتحاد، وفاز ب‏المركز الأول في منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز سعد الدوسري من شرطة الرياض، ‏وجاء ثانيا محمد الخمشي من الأمن العام،‏‏ وثالثا سعيد المطيري من الاتحاد، وفي منافسات الأطباق (تراب) لفئة الممتاز حل أولا فيصل الدعجاني من دوريات الأمن، وفي ‏‏المركز الثاني فهد المطيري من دوريات الأمن، وفي ‏‏المركز الثالث محمد الشريدة من الحرس الوطني، وفي ختام البطولة تم تكريم الحكام واللجان المنظمة والمشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية.