حقق منتخب تونس الأول لكرة الماء المركز الاول وكأس بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الاولى التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة بإشراف مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية بمدينة جدة خلال المدة من 22 إلى 26 ديسمبر الحالي.وجاء تحقيق تونس لقب البطولة عقب تغلبه في المباراة النهائية على فريق القادسية الكويتي الذي احتل المرتبة الثانية بنتيجة 11-6، فيما حل منتخب المملكة (أ) في المرتبة الثالثة في البطولة بعد تغلبه في مباراة المركزين الثالث والرابع على المنتخب السعودي (ب) 4-2، فيما حقق حارس المنتخب التونسي سهيل جلاصي جائزة أفضل حارس في البطولة ونال مواطنه آدم فالح جائزة أحسن لاعب.وعقب نهاية المباراة قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة عبدالله اليامي بتتويج الفرق الفائزة في البطولة.حضر المباراة النهائية وحفل التتويج القنصل العام للجمهورية العربية التونسية الحبيب العياد ونائب القنصل محمد القديدي وكابتن أعالي البحار القبطان طلال منسي ورؤساء الوفود المشاركة وحشد من الإعلاميين والمؤثرين وبعض الجمهور المهتم برياضة كرة الماء.