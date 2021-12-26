تسببت النتائج السيئة، التي قدمها فريق القادسية خلال منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي محمد دحمان من قبل مجلس إدارة النادي، إذ أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران، إعفاء المدرب محمد دحمان من قيادة الفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وتكليف المدرب الوطني سعد السبيعي بإدارة الفريق خلال الفترة القادمة، حتى التعاقد مع مدرب جديد لفريق القادسية.وكانت جماهير القادسية قد شنت هجوما لاذعا على المدرب دحمان، بسبب سوء نتائج الفريق منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى أسلوب لعبه وتغييراته التي كانت محل جدل واسع في البيت القدساوي، وهو ما أدى إلى اقتناع الإدارة القدساوية بضرورة التغيير خلال الفترة القادمة وبعد الضغوطات التي واجهتها من قبل جماهير القادسية، وخسر فريق القادسية مباراته الأخيرة أمام العروبة (1-2)، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة.