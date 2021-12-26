تتواصل الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الأحد)، إذ يستضيف الاتحاد متصدر الدوري نظيره فريق الاتفاق (ثامن الدوري) (7:45م)، ويلتقي النصر (خامس الدوري) فريق الحزم (المركز الـ16) (5:50م)، ويواجه الطائي (المركز الـ14) ضيفه الفيصلي (عاشر الدوري) (3:50م).الكوماندوز يهدد النمورعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تتجه الأنظار نحو قمة الجولة التي تجمع المتصدر الاتحاد بضيفه الاتفاق، ويطمح كل منهما لمواصلة النتائج الإيجابية وحصد نقاط اللقاء الثلاث، ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء متصدراً للدوري برصيد 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 23 وعليه 8 أهداف، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بعد الصحوة الأخيرة بالفوز في آخر جولتين ليحتل الكوماندوز المركز الثامن برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 22 هدفاً.الحزم في انتظار النصرعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه الحزم بحثاً عن الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة بعد فوزه الأخير على جاره الهلال في ديربي العاصمة، ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 16 هدفاً، أما فريق الحزم فإنه يعيش واحدة من أسوأ فتراته، إذ لم يذق طعم الفوز في آخر 7 جولات، وصام هجومه عن التسجيل في الجولات الست الأخيرة، ويحتل حزم الصمود المركز الـ16 والأخير برصيد 11 نقطة حصدها من فوزين و5 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 9 وعليه 16 هدفاً.الطائي في اختبار الفيصليعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يدخل فريق الطائي لقاءه أمام ضيفه الفيصلي طمعاً في مواصلة صحوته بعد تحقيقه 6 نقاط ثمينة في آخر 3 لقاءات ليحتل فارس الشمال المركز الـ14 برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و8 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 20 هدفاً، أما فريق الفيصلي فإنه يبحث عن العودة لطريق الانتصارات، إذ يحتل العنابي المركز الـ10 برصيد 15 نقطة حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 13 هدفاً.