تسعى إدارة نادي الاتحاد للعمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية من أجل قيد لاعبين خلال فترة الانتقالات «الشتوية» التي ستبدأ يوم (الأحد) الثاني من شهر يناير القادم حتى 30 من الشهر ذاته، وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت عن الالتزامات المالية المطلوبة على الأندية يوم (الجمعة) الماضي ويتطلب على نادي الاتحاد سداد مبلغ (39.496.730)، لضمان الحصول على الكفاءة المالية. وتهدف الإدارة الاتحادية لتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ونجحت في إتمام أولى الصفقات بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعقد لمدة موسم ونصف.ووصل اللاعب إلى جدة صباح أمس، على أن ينخرط في تدريبات العميد عقب مباراة الاتفاق اليوم، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيتواجد في مدرجات ملعب الجوهرة بجدة، من أجل مساندة زملائه في لقاء الاتفاق الليلة.من جهة أخرى، أنهى المدرب كونترا تحضيراته الفنية لمواجهة الاتفاق في الدوري، بمران خفيف ركز من خلالها على بعض النواحي الفنية والجوانب التكتيكية، واعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء. وطالب كونترا اللاعبين بالتركيز والانضباط الفني من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.