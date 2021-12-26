خرج فريق الباطن بتعادل ثمين من أمام مضيفه فريق ضمك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاحية لقاءات الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق ضمك وتمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق مدافع الباطن ريناتو شافيز بالخطأ في مرمى فريقه (د: 15)، وحاول الباطن تعديل النتيجة بشن هجمات عدة لم يكتب لها النجاح إلى أن تمكن المهاجم فابيو ابرو من اقتناص هدف التعادل برأسية خاطفة (د: 88).وبهذه النتيجة يحقق ضمك تعادله الخامس ويصل للنقطة 26 ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً، كما حقق الباطن تعادله الخامس أيضاً ووصل للنقطة الـ14 في المركز الـ13.