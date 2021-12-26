واصل الهلال تقديم مستويات لا تليق ببطل دوري أبطال آسيا، واستمر في النزيف النقطي، بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي، بعد تفوق ضيفه الفتح عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي المجمعة خرج الفيحاء من لقائه أمام ضيفه أبها بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، قلب الفتح تأخره أمام الهلال لفوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين، إذ تقدم الهلال أولاً عن طريق أندريه كاريلو بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 (د:12)، ورد عليه نجم اللقاء مراد باتنا بعد أربع دقائق فقط، بعد متابعته للكرة المرتدة من القائم الهلالي هدف تعادل للفتح (د:16). وفي الشوط الثاني، أضاف الفتح الهدف الثاني عن طريق سفيان بن دبكة بعد كرة مقصية رائعة (د:71)، وعاد الهلال مجدداً للقاء عن طريق هدافه بافيتيمبي قوميز (د:75). ومن ركلة جزاء، أضاف مراد باتنا الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (د:87).وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة 16 في المركز الثامن، فيما تلقى الهلال الخسارة الثانية له في الدوري، وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، اكتفى الفيحاء وأبها بالتعادل السلبي، ورغم سيطرة الفيحاء على اللقاء إلا أن تفوق دفاعات أبها حال دون الظفر بنقاط اللقاء الثلاث، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء التعادل الخامس ويصل للنقطة الـ20 في المركز السادس، فيما حقق أبها التعادل الثالث ويصل للنقطة الـ15 في المركز الـ12.