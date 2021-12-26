من المنتظر أن تكون عودة مهاجم فريق الأهلي عمر السومة في مباراة فريقه أمام الفيصلي يوم (الثلاثاء) 11 من شهر يناير القادم في المجمعة، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نهاية الأسبوع الماضي إصابته بتمدد في العضلة الخلفية وحاجته لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.وكان النجم عمر السومة ساهم في فوز فريقه على الفيصلي بجدة ضمن دور ثمن النهائي وتأهله لدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك، بعد أن سجل الهدف الثاني للأهلي وتحقيق الانتصار بنتيجة 2/‏1.وسيغيب المهاجم الأهلاوي عن المشاركة مع الأهلي في مباراتين؛ الأولى أمام الرائد غداً (الإثنين) في بريدة ضمن مباريات الجولة (14)، والثانية لقاء الكلاسيكو أمام الشباب بجدة، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.