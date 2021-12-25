أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي بلغ إجماليها 298,844,192 ريالا، محددة يوم 26 يناير 2022 كآخر موعد للوفاء بها.

وكشفت قائمة التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إجمالي المبالغ المستحقة، إذ جاء في أول القائمة النادي الأهلي بمبلغ مستحق يبلغ 75,147,323 ريالا، ثم الشباب بـ43,268,199 ريالا، ثم الاتحاد بمبلغ 39,496,730، ثم نادي النصر بمبلغ 34,806,951 ريالا.

وجاء إجمالي المبلغ المستحق على نادي الباطن 21,397,805 ريالات، ثم نادي الهلال بـ16,860,000 ريال، ثم الفيحاء بـ15,853,923 ريالا، ثم نادي الاتفاق بمبلغ 12,238,703 ريالات، تلاه نادي الرائد بمبلغ 12,450,113 ريالا، ثم التعاون بـ10,723,615 ريالا.

وسجلت 6 أندية مبالغة مستحقة السداد بأقل من 10 ملايين ريال، هي: الطائي بمبلغ 6,554,387 ريالا، ثم الحزم بـ5,885,675، ثم الفيصلي بمبلغ 2,190,257 ريالا، تلاه أبها بـ877,500 ريال، وضمك بـ93,011 ريالا، وأخيرا الفتح الذي جاء وحيدا في القائمة دون مبالغ مستحقة السداد، بعد إيفاء التزامه بكافة الأمور المالية.