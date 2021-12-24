نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) حفل نادي سباقات الخيل على كأسي سمو ولي العهد بنسخته الـ 56.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل. وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة عزف السلام الملكي.

وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد «نجام» بالمركز الأول، كما سلَّم سموه بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد «ماكينج ميراكلس» بالمركز الأول.