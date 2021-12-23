تصدر فريق القادسية الكويتي الفرق المشاركة في بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الأولى، فيما حل منتخب تونس في المرتبة الثانية والسعودية أ ثالثًا، فيما جاء منتخب السعودية ب رابعًا.وأوضح المشرف العام على كرة الماء بالإتحاد رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عمرو عطية، أن نتائج مباريات اليوم الخميس الأول من البطولة جاءت على النحو التالي: فوز تونس على منتخب السعوديه أ ١٧/ ٦، وعلى السعودية ب ٢٠ / ٤، وفوز القادسية الكويتي على منتخب السعودية ب ١٣ / ٧، وعلى السعوديه أ ١٤ / ١٠، وعلى منتخب تونس ١٠/ ٩، وفوز منتخب السعودية ب على منتخب السعودية أ ١٥ / ١٢.وأضاف عطية أنها ستستكمل فعاليات منافسات اليوم الثاني من البطولة يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى؛ فيما سيكون الختام يوم السبت القادم.وأشار إلى أن هذه البطولة شهدت تنافسا مثيرا ومستويات فنية عالية مما انعكس على ارتفاع المستوى الفني للبطولة.