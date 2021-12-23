أثبت حكم كرة الماء السعودي جدارة كبيرة في إدارة المنافسات الرياضية الدولية والقارية والمحلية. وتحرص لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للسباحة على رفع مستويات الحكام وصقلهم وتزويدهم بالجديد في القانون الدولي لكرة الماء.وفي هذا الصدد فقد تم تكليف طاقم حكام سعوديين لإدارة بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الاولى التي تستضيفها المملكة هذه الايام.من جانبه أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي فواز العمري، أنه تم تكليف حكام لإدارة كل مباريات البطولة وضمان عدالة المنافسة بين الجميع بتطبيق القانون الدولي الخاص بكرة الماء الشاطئية.وأضاف العمري أن عدد الحكام المكلفين لهذه البطولة ١٥ حكماً جميعهم دوليون مؤهلون ومدربون ويمتلكون الخبرة الدولية لإدارة مثل هذه المنافسات.وقال: «يدير كل مباراة خمسة حكام بواقع حكم ساحة و٢ (ميقاتيين) و٢ (سكارتارية)».إلى ذلك قال الحكم الدولي حسن الجابري، إن كرة الماء الشاطئية هي إحدى مسابقات الاتحاد الدولي للسباحة FINA، وتعتبر لعبة مصغرة للعبة كرة الماء الرئيسية، حيث تشترك معها في كثير من القوانين.وأضاف الجابري أن مباريات البطولة تقام غالباً داخل البحر وعلى عمق لا يقل عن مترين، في حين يبلغ طول الملعب 15 مترا وعرضه 10 أمتار، بينما يبلغ عدد اللاعبين داخل الملعب لكل فريق 4 لاعبين و3 بدلاء.وتلعب المباراة على مدى شوطين، زمن كل شوط 10 دقائق، بينهما 5 دقائق فترة راحة.