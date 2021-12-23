أبدى القنصل التونسي لدى المملكة محمد قديدي، سعادته بمشاركة منتخب بلاده في بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الاولى التي تنظمها المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي للسباحة وبإشراف من وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية.وقال: «نحن في تونس سعداء بمشاركتنا بين إخواننا في المملكة العربية السعودية في هذه البطولة التي امتازت بمستوى التنظيم المميز جداً، وبحكم وجودي في المملكة منذ فترة طويلة فأنا أدرك مدى التقدم والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات وبالتالي لا أستغرب مثل هذا المستوى من التنظيم».وأضاف القديدي أنه بغض النظر عن نتائج المباريات إلا أن المشاركة في حد ذاتها تعني الشيء الكثير «وهي بالنسبة لنا لقاء الأخوة والأشقاء ونسعد بكم وبكل الفرق السعودية للمشاركة في أي منافسات رياضية في تونس. كما تفتح تونس ذراعيها لإخواننا السعوديين الراغبين في زيارتها».