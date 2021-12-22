علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع، حرصت على تجديد عقد المدرب الكرواتي كرشمير ريزيتش لمدة موسم ونصف. وكانت إدارة «مارد الجنوب» تلقت في وقت سابق طلبات من ناديي النصر والأهلي السعوديين، ونادٍ إماراتي بشأن التعاقد معه، ما دفعها لتغيير العقد الحالي للمدرب وزيادة سنة مع حفظ حقوق النادي.

وتهدف إدارة نادي ضمك للمحافظة على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق الكروي الأول منذ تولي المدرب ريزيتش المهمات الفنية، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد (25) نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر (الاتحاد) برصيد (26) نقطة، وسيواصل «مارد الجنوب» سباق المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.



وأعلنت إدارة نادي ضمك تجديد عقد المدرب الكرواتي كرشمير ريزيتش لمدة موسم ونصف، بعد نجاحه في صناعة فريق قوي ما يزال ينافس على صدارة ترتيب الدوري حتى الجولة الأخيرة.