اجتمع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد يانييك فيريرا بلاعبي الفريق وطالبهم بنسيان مواجهة الاتحاد التي خسرها الفريق الفتحاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن دور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز على استحقاقات الفريق المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنحهم إجازة عن التدريبات اليوم الأربعاء على أن يعاودوا الركض يوم غد الخميس.

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي الرديف وسط أجواء مغبرة، حيث قسم المدير الفني السيد يانييك فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الاتحاد وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدت تدريبات اعتيادية بدأت بعمليات الإحماء، بعدها ركز المدير الفني على الجانب التكتيكي من خلال أداء تدريبات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي.

إلى ذلك لم يشارك اللاعب المغربي مروان سعدان في التدريبات بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بفايروس كورونا والذي حرمته من المشاركة في المباراة، وتم التعامل مع حالة اللاعب وفق البروتوكولات الصحية.