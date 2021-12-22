حقق البطل السعودي طارق حامدي الميدالية الذهبية في منافسات القتال وزن فوق 84 ك في البطولة الآسيوية للكاراتيه المقامة في كازاخستان.

وجاءت ذهبية البطل الأولمبي والكاراتيه طارق حامدي بعدما حقق الفوز على اللاعب الإيراني صالح أبازاري 4-0 في البطولة الآسيوية.

وقال الاتحاد السعودي للكاراتيه: «أسد آسيا الذهبي طارق حامدي يعيد ذكريات أولمبياد طوكيو ويحقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك بعد هزيمة اللاعب الإيرني 4/0، في البطولة الآسيوية (19) للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان».

وحقق المنتخب السعودي للكاراتية في البطولة 5 ميداليات في ختام منافسات بطولة آسيا الـ 19 للناشئين والشباب والـ17 تحت 21 سنة والكبار المقامه في كازاخستان.