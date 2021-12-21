تأهل فريق الأهلي لدور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على حامل اللقب فريق الفيصلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن لقاءات دور الـ 16 للمسابقة.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة وتمكن الفيصلي من التقدم أولاً عن طريق روايان أمالفينتو (د: 45+4)، وفي الشوط الثاني قلب الأهلي الطاولة على الفيصلي بهدفين جاءت عن طريق كل من: دانكلير بيريرا (د: 63)، وعمر السومة (د: 86).

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي لملاقاة الشباب في الرياض، فيما غادر حامل اللقب فريق الفيصلي منافسات المسابقة.