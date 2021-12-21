ضرب فريق النصر موعداً جديداً مع جاره الهلال بعد أن تأهل لدور الثمانية بفوزه على الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، كما قلب التعاون تأخره بهدفين لفوز مثير على الطائي بثلاثية في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

فعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، تفوق فريق النصر على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف جاء عن طريق نجمه خالد الغنام بعد فاصل مهاري رائع (د: 50)، وكاد تاليسكا أن يضاعف النتيجة لفريقه ولكن القائم وقف لتسديدته، وشهد اللقاء حصول لاعب الاتفاق سعيد الربيعي على بطاقة حمراء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة يتأهل النصر لدور ربع النهائي ليستضيف جاره الهلال في ديربي مثير منتظر.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، شهدت المسابقة ريمونتادا جديدة بعد أن قلب التعاون تأخره أمام الطائي بهدفين لفوز بثلاثة أهداف، وتقدم الطائي أولاً عن طريق دينير (د: 31)، فهد الجهني (د: 53)، ثم أحرز التعاون ثلاثة أهداف عن طريق كل من: ليندر تاوامبا (هدفين 68، 90+2)، كاكو (د: 82)، وبهذه النتيجة يتأهل التعاون لدور الثمانية وسيستضيف نظيره الاتحاد فيما غادر الطائي منافسات المسابقة.