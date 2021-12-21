كشفت مصادر خاصة ل «عكاظ» عن وجود نية عند الإدارة الاتحادية لإعادة ملف لاعب خط الوسط المصري طارق حامد على طاولة المفاوضات من جديد إلى جانب مواطنه محمد النني للتوقيع وارتداء القميص المقلم بداية من الفترة الشتوية القادمة، ولم توضح المصادر نفسها عن ماهية الرغبة عند الإدارة الاتحادية بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا سواء بالتوقيع مع الثنائي كبديلين للمغربي كريم الأحمدي والبرازيلي برنو هنريكي أو الاكتفاء بعقد صفقة وحيدة من بينها في حال نجاح المفاوضات.

يذكر بأن الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات مع المحارب المصري في الفترة الصيفية الفائتة ولم يكتب لها النجاح لضيق الوقت قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية في إطار سعي إدارة أنمار الحائلي لتنشيط خط الوسط بالمصري طارق حامد الذي نافس على لقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2020.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في الثاني من شهر يناير القادم وتنتهي أواخر الشهر نفسه وهي الفترة التي تحرص من خلالها إدارة الحائلي على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين أجانب حسب حاجة الفريق الفنية لضمان مواصلة المنافسة على بطولتي الدوري والكأس.