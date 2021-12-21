تأهل الفيحاء بجدارة واستحقاق لدور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه القوي على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الدور الـ16 من المسابقة.

شهد اللقاء منذ بدايته سيطرة الفيحاء وتمكن لاعبه باناجيوتيس من إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء (د:19)، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف المهاجم مالك عبدالمنعم الهدف الثاني للفيحاء (د:44)، ومع مطلع الشوط الثاني أحرز امادو موتاري الهدف الثالث (د:47)، واختتم الهداف رامون لوبيز مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الرابع (د:83).

وبهذه النتيجة يتأهل الفيحاء لدور الثمانية ويضرب موعداً على ملعب الباطن، فيما غادر أبها منافسات البطولة.