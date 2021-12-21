فقد الوسط القدساوي أمس (الإثنين) كبير مشجعي النادي أسعد بن عبدالله الحربي، الذي توفي بعد معاناته من المرض، وشيعه عدد من القدساويين وأبناء مدينة الخبر بعد صلاة عصر أمس، حيث أديت الصلاة على الفقيد في جامع الملك فهد بإسكان مدينة الخبر، ودفن في مقبرة الثقبة.وعرف عن الراحل الحربي حبه وعشقه لنادي القادسية قبل أكثر من 43 عاماً، إذ يعتبر عضوا في أول مجلس لرابطة نادي القادسية، وكان من أقدم المشجعين في أندية الخبر كالشعلة والوحدة والشباب قبل أن تدمج باسم القادسية، ولم يغب عن نادي القادسية إلا بسبب المرض خلال السنوات الثلاث الماضية، التي جعلته طريح الفراش.من جهته، قدم مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة أسعد الحربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه، قال رئيس نادي القادسية السابق الدكتور جاسم الياقوت: «إن الأخ أسعد الحربي من خيرة أبناء القادسية والخبر، وهو من الأشخاص المعروفين بحسن الخلق، ويمتلك علاقات كبيرة مع جميع القدساويين من إداريين ولاعبين، وكان حريصاً جداً على حضور جميع مباريات القادسية منذ سنوات طويلة، إضافة إلى أنه كان يدعم النادي من جيبه الخاص في بعض الأوقات لحبه وعشقه لناديه القادسية، ونحن في البيت القدساوي نعزي أنفسنا وعائلته، وأسأل الله تعالى أن يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة».وتحدث عضو مجلس إدارة القادسية السابق عبدالله جاسم قائلا: «رحم الله الأخ العزيز أسعد الحربي، تعلمنا منه الكثير في حبه الشديد لنادي القادسية، وأذكر أنه كان حريصاً على اللاعبين الصغار في النادي وكان يدعمهم ويوجههم خلال التدريبات، وحقيقة جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر حزنوا كثيراً إثر علمهم بنبأ وفاة الأخ أسعد الحربي».