رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من نادي الهلال ضد أهلية مشاركة لاعب النادي الأهلي، التونسي حمدي عبدالسلام النقاز في المباراة التي جمعت الاهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يوم الجمعة 29-10-2021، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة العاشرة، للموسم الرياضي 2021-2022.

وقررت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل عملاً بالمواد (139) و(140) و(141) و(143) من لائحة الانضباط والأخلاق، ورفضته من حيث الموضوع، وأيدت قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وقالت اللجنة في نص القرار إن القرار نهائي وغير قابل للطعن وفقاً للمادة (146/1) من لائحة الانضباط والأخلاق، والمادة (58/ 2 بند ح) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.