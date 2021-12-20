قلب الاتحاد تأخره بهدفين أمام مضيفه الفتح لفوز بثلاثية برازيلية لتقود العميد لدور الثمانية في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شهد اللقاء بداية قوية للفتح الذي تقدم بهدفين جميلين للمحترف مراد باتنا (د:17، 22)، وقلص هداف الاتحاد رومارينهو النتيجة بعد إحرازه الهدف الأول من ركلة جزاء (د:38). وفي الشوط الثاني سيطر الاتحاد على كامل الملعب وسط تراجع الفتح. ووقف القائم أمام تسديدة يوسف نياكاتي، ليعود رومارينهو مجدداً ويهز الشباك برأسية جميلة بعد عرضية رائعة من عبدالرحمن العبود طار لها رومارينهو ووضعها برأسه في الزاوية الصعبة على الحارس ماكسيم كوفال، ليحرز هدف التعادل للاتحاد (د:75). واصل الاتحاد ضغطه الهجومي، وفي الوقت بدل الضائع استغل البديل برونو هنريكي الكرة المرتدة من المدافع صالح النشمي ليضعها في المرمى هدفا ثالثا وقاتلا للاتحاد (د:90+2). وأشهر الحكم خالد صلوي البطاقة الحمراء للاعب الفتح كريستيان كويفا، وبعد صافرة النهاية شهد اللقاء أحداثا مؤسفة من لاعبي واحتياط الفتح، ما استدعى الحكم الصلوي لإشهار البطاقة الحمراء لمدرب الفتح يانيك فيريرا، وأحد مساعديه، والقائد محمد الفهيد.

• الباطن يتأهل بالهدف القاتل

تأهل الباطن لدور الثمانية بعد فوزه القاتل على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شهد اللقاء سيطرة للباطن وسط تراجع الحزم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وانتظر الباطن للدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحسم الأمور عن طريق مهاجمه فابيو ابرو الذي استغل تمريرة زميله محمد القرني ليتجاوز ثنائي الدفاع الحزماوي ويضع الكرة في الشباك هدفا قاتلا (د:90+5)، وبهذه النتيجة يتأهل الباطن لدور الثمانية وينتظر على ملعبه الفائز من لقاء الفيحاء وأبها.