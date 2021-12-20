تأهل الهلال للدور الربع نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات دور الستة عشر من المسابقة.شهد اللقاء سيطرة هلالية نتج عنها هدف مبكر للأرجنتيني لوسيانو فيتو (د:٥)، وفي الشوط الثاني اضاف اندريه كاريللو الهدف الثاني (د:٧٥)، وتحصل لاعب الرائد محمد سالم على بطاقة حمراء لاحتجاجه على حكم اللقاء.وبهذه النتيجة يتأهل الهلال لدور الثمانية منتظراً على ملعبه الفائز من لقاء النصر والاتفاق.