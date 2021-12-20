عكست قيمة صفقة الاستئجار التي أبرمها مالك الإبل الكويتي دبوس الدبوس أمس خلال مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته السادسة بشراء عشر فرديات من فئة الحمر بمبلغ 20 مليون ريال أهمية الاستثمار في عالم الإبل.

وكانت قيمة الصفقة المبرمبة التي تعد الأكبر من نوعها ولمدة 48 ساعة تعادل قيمة شراء طائرة خاصة ما يعكس قوة الاستثمار في المجال.

وقال أحد طرفي الصفقة المؤجر عبدالله بن عودة: «إن الاستثمار في عالم الإبل آمن نتيجة إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نادي الإبل واعتراف المنظمات الدولية بموروث الإبل ما شكل مناخا خصبا وبيئة جاذبة للاستثمار».

وأضاف: «أحث رجال الأعمال على الدخول في المجال ومواكبة رؤية 2030 واتباع محاورها في التنوع الاستثماري والاقتصادي، مؤكدا أن ما حظي به من صفقة أبرمها أمس يعد مبلغها الأكبر بتاريخ إيجار الإبل».

وبدوره قال عبدالله بن دبوس الدبوس إن صفقة الإيجار المبرمة تمت بهدف خطف جائزة الشداد ومن يبحث عن الفوز لاتثنه الصعاب، مشيرا إلى أنه مشارك في فئات الفردي وبيرق المؤسس ونخبة النخبة لفئة الصفر.