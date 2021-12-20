اختتمت مساء أمس الأول (السبت) فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، والذي أقيم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 300 جواد.



​​​​وحققت من خلالها خيل إنتاج مربط عذبة والعائدة للأمير أحمد بن عبدالعزيز 7 ميداليات جميعها في منافسات الخيل سعودية الأصل والمنشأ.

ونالت المهرة «منارة عذبة» بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة «علياء عذبة» فضية بطولة المهرات وحقق المهر «بلسم عذبة» بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حقق المهر «جلا عذبة» فضية بطولة الأمهر، حققت الفرس «شاهرة عذبة»، بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، في حين حقق الفحل «خريسان عذبة» بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحقق الفحل «فهد عذبة»، فضية بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ.