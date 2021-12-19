حصد منتخب قوى الأمن الداخلي 6 ميداليات خلال مشاركته في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه التي اختُتِمت بالجزائر، حيث حصل لاعبو المنتخب على الميدالية الذهبية في وزن 75 رجلاً، والميداليات الفضية في وزنَي 67 رجلاً و84، إضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية في وزن 60 رجلاً، وفي كاتا فرق رجال وقتال فرق رجال.

وعبر رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد ركن مبارك الدوسري عن سعادته بهذه النتائج الطيبة التي تحققت للرياضة السعودية عن طريق الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وقال: «هذه النتائج هي ثمرة الدعم اللا محدود الذي يلقاه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على كافة مناشط الاتحاد».

وأضاف العقيد الدوسري: «إن تحقيق الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي هذه النتائج النوعية يعد إضافة لما تحقق من إنجازات ونتائج مميزة للرياضة الأمنية، ونحن بإذن الله نعمل سوياً مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطائه؛ لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في المشاركات المقبلة في مختلف المحافل، ونحن فخورون بما حققناه، ونتطلع إلى الاستمرارية».