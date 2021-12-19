بداية قوية تشهدها مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يلتقي مساء اليوم (الأحد) اثنين من أقوى الفرق للموسم الحالي وهما الشباب وضيفه ضمك، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في دور الستة عشر للمسابقة.ويعد لقاء الليلة هو المواجهة الأولى التي تجمع الشباب بنظيره ضمك في مسابقة كأس الملك والثانية في لقاءات خروج المغلوب، إذ سبق أن انتصر الشباب على ضمك في مسابقة كأس ولي العهد بهدفين دون مقابل، وبصفة عامة لم يتلق الشباب أي خسارة من ضمك طيلة اللقاءات التي جمعت بينهما، إذ أنتصر الشباب في أربعة لقاءات وتعادلا في لقاءين، وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما في الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.ويدخل فريق الشباب هذا اللقاء بكامل عناصره يتقدمهم القائد إيفر بانيغا والهداف اوديون ايغالو، بالإضافة للعناصر المحلية البارزة مثل الحارس فواز القرني والمدافع أحمد شراحيلي وهتان باهبري، ويعتمد مدرب الشباب شاموسكا على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود ايغالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي هتان باهبري وتركي العمار وبانيغا.أما فريق ضمك فإنه يدخل هذا اللقاء بغياب أثنين من أفضل عناصره الأجنبية وهما الجزائريان الحارس مصطفى زغبة ولاعب الوسط العربي هلال سوداني لمشاركتهما مع منتخب بلادهما في كأس العرب والتي اختتمت مساء أمس (السبت)، ويعتمد مدرب ضمك كرشمير ريزتش على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود المهاجم ايميلو زيلايا في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مازن أبو شرارة وميجو كاكتاش ومنصور حمزي، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس محمد المحاسنة وأمامه قلبا الدفاع فاروق شافعي وسيرجيو فيتور.يذكر أن الفائز في لقاء الليلة سيستضيف على ملعبه في دور الثمانية للمسابقة الفائز من لقاء الأهلي والفيصلي.