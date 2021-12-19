توج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتخب الجزائر بكأس العرب بعد فوزه الصعب على نظيره منتخب تونس بهدفين دون مقابل جاءت في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي، وذلك بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت في ختام البطولة التي نظمتها دولة قطر الشقيقة.شهد اللقاء سيطرة جزائرية مبكرة وسط تراجع منتخب تونس ولم يترجم بغداد بونجاح ورفاقه الهجمات التي أتيحت لهم ونشط أداء المنتخب التونسي في الشوط الثاني، وشكلت هجماته المرتدة خطورة كبيرة على الحارس رايس مبولحي ولكن دون أن تهتز شباكه، وفجر البديل الجزائري أمير سعيود المحترف في صفوف الطائي شباك تونس بهدف عالمي وبتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 اكتفى معها الحارس المعز حسن بمتابعتها وهي تسكن الشباك كهدف أول للجزائر (د: 99)، وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني اندفع الحارس المعز لمساندة الهجوم التونسي في ركلة الزاوية، ولكنها ارتدت لمنتخب الجزائر لينفرد القائد ياسين براهيمي من منتصف الملعب بالمرمى الخالي ليضع الكرة كهدف ثانٍ للجزائر (د: 120+5)، وبعدها أعلن الحكم الألماني جان سيدل عن نهاية اللقاء بفوز الجزائر بهدفين دون مقابل.وبعد نهاية اللقاء استلم لاعبو الجزائر كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 5 ملايين دولار فيما نال لاعبو تونس الميداليات الفضية ومبلغ 3 ملايين دولار.وحقق منتخب قطر المركز الثالث لكأس العرب بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 5/‏‏‏4 في اللقاء الذي جمعهما على استاد 974 لتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين المنتخبين وسنحت عدة فرص لم يتعامل معها هجوم المنتخبين كما يجب، كما وضع الحارس القطري البديل مشعل برشم بصمته في اللقاء من خلال تصديه لانفرادة محمد شريف ومن ثم تصديه لركلتي جزاء لمنتخب مصر ليقود منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث فيما ذهب المركز الرابع لمنتخب مصر، وجاءت أهداف قطر من ركلات الترجيح عن طريق كل من: بوعلام خوخي وعبدالكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف فيما أضاع حسن الهيدوس ركلة، وأحرز لمنتخب مصر كل من: محمد أفشة وعمرو السولية وأحمد فتوحي وأكرم توفيق فيما أضاع أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتي الترجيح. وبهذه النتيجة ينال منتخب قطر الميداليات البرونزية ومبلغ ميلوني دولار، فيما نال منتخب مصر مبلغ 1.5 مليون دولار.