حقق الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، جائزة رياضة المرأة لعام ٢٠٢١، التي تمنحها اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويعتبر إنجازا جديدا لوزارة التعليم؛ ممثلة في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية. وقام نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بتكريم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الخامس والعشرين للجنة الأولمبية مساء أمس، بجائزة اللجنة الأولمبية لرياضة المرأة 2021؛ نظير جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تفعيل البطولات الجامعية النسائية بشكل مميز ساهم في تمكين اللاعبات من منسوبات الجامعات السعودية الحكومية والأهلية.وبهذه المناسبة، رفع رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات شكره وتقديره باسمه ونيابة عن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يجده قطاع الرياضة الجامعية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص من دعم كبير أسوة بغيرها من المناشط الرياضية السعودية، التي رفعت اسم المملكة العربية السعودية عالمياً بما تحققه من إنجازات، وما تشكله من قوة داعمة ما ينعكس أيضا على جودة الحياة وبناء الإنسان واللذين يعتبران هدفين أساسيين من أهداف الرؤية الطموحة ٢٠٣٠.كما رفع رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للبرامج والمنافسات الرياضية وإعداد برامج لتهيئة حكام من الجنسين لقيادة وتنظيم المنافسات وإخراجها بالشكل اللائق الذي يحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين الجميع. وشكر المزيني وزير التعليم ونائبه على الاهتمام الكبير والمتابعة الدؤوبة التي أثمرت هذه الإنجازات، مثنياً على التعاون الكبير والتناغم الذي أبداه رؤساء الجامعات السعودية والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الجامعات، خصوصا ما يخدم رياضة الطالبات وتهيئة البيئة المناسبة لهن لممارسة الرياضة النسائية بشكل مميّز، والذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.من جانبه، عبر أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي اعتبره نتاجاً لجهود كبيرة خلال المدة الماضية وعمل مستمر من أمانة الاتحاد متمثل بالفريق النسائي، حيث أقيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية ودورات التحكيم، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات الخاصة بتفعيل وتمكين الطالبات من ممارسة الرياضة الجامعية وإقامة البطولات الجامعية النسائية بشكل مميّز، والذي أثمر الفوز بجائزة رياضة المرأة 2021. وعدّ الصلوي هذا الإنجاز بمثابة الخطوة الأولى للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه وطموحاته التي لا تقف عند أي حدود، بتوجيه ودعم من الدكتور خالد المزيني رئيس الاتحاد.