أعلن نادي الهلال وجود لاعبه محمد كنو في أحد المستشفيات لتعرضه لإصابة في الركبة، وكشف أن كنو سيجري مساء اليوم (السبت) أشعة على موضع إصابته للوقوف والاطمئنان على حالته.

من جهة ثانية، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة فريق الرائد مساء الاثنين القادم.

وركز الجهاز الفني بقيادة ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على النواحي الفنية، وخاض اللاعبون مناورة فنيئة على جزء من مساحة الملعب.

واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتطبيق تدريبات فنية متنوعة، وسيختتم الفريق تحضيراته للرائد بمران مغلق يقام مساء غد (الأحد) في النادي.