أعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف.

وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وبعد إعلان التعاقد، قال حمدالله عبر فيديو نشره النادي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: «أنا جد سعيد بانضمامي لنادي الاتحاد العريق وإلى جماهيره الرائعة، وأتطلع كذلك إلى مواصلة الأمجاد مع نادي الاتحاد».



